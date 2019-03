Nouvelle session du Grand concours des animateurs animée par Laurence Boccolini avec, autour d’elle, 19 personnalités incontournables de la télévision prêtes à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée ! Les candidats les plus indisciplinés du PAF sont de retour. Amis dans la vie mais ennemis jurés dans le jeu, Christophe Beaugrand et Cyril Féraud sont prêts à en découdre. L’éternel dernier Thierry Beccaro parviendra-t-il à se qualifier en manche 2 ? C’est en tout cas l’objectif de Valérie Damidot et elle espère bien y arriver cette année ! Compétiteurs dans l’âme, le niveau risque d’être plus relevé que jamais avec les sportifs Estelle Denis, Laurent Luyat, Nelson Monfort, Charlotte Namura et Alexandre Ruiz. Grands habitués des joutes verbales de l’émission, amateurs de bons mots mais surtout de mauvaise foi, Bruno Guillon, Samuel Etienne, Alex Goude, Laurent Mariotte, Sandrine Corman, Evelyne Thomas et Carinne Teyssandier seront là pour enflammer le plateau et relever le niveau ! Enfin, les petits nouveaux Malika Ménard, Bénédicte Le Chatelier et Julien Lepers ne comptent certainement pas faire de la figuration. Alors, qui détrônera Ariane Massenet, dernière tenante du titre du Grand concours des animateurs ? Retrouvez Le grand concours des animateurs pour une soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises !