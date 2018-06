Le Grand Concours des animateurs spéciale BAC

Crédit photo : David Merle / TF1



Carole Rousseau et 24 personnalités incontournables de la télévision vous proposent une grande soirée de révisions en famille et, surtout, de fous rires et de surprises ! Seriez-vous capable de passer le bac aujourd'hui ? Vos animateurs préférés ont-ils le niveau ?



Autour du tableau et des craies, 24 aspirants bacheliers ont répondu au défi pour notre plus grand plaisir : Evelyne Thomas, Iris Mittenaere, Elsa Fayer, Carinne Teyssandier, Charlotte Namura, Catherine Laborde, Sylvie Tellier, Marine Vignes, Valérie Damidot, Elodie Gossuin, Hapsatou Sy, Ariane Massenet et Jean-Pierre Foucault, Christophe Beaugrand, Hervé Mathoux, Julien Arnaud, Laurent Mariotte, Nelson Monfort, Vincent Cerruti, Bruno Guillon, Alex Goude, Laurent Luyat, Damien Thévenot, Samuel Etienne vont tester leur culture générale dans la bonne humeur avec un seul objectif, remporter l'unique diplôme du baccalauréat remis ce soir ! Qui va réussir à détrôner Christophe Beaugrand, vainqueur du dernier concours ? L'animateur a décidé de remettre son titre en jeu ! Qui sera le grand vainqueur de la soirée Le grand concours des animateurs spécial BAC ?