Le Grand Casting : pour une place pour The Voice

Après la Nouvelle-Calédonie, l'équipe du Grand Casting est venue sur le Fenua en avril dernier , à la recherche des futurs candidats aux audiences à l'aveugle de The Voice et The Voice Kids. Et l'appel a été entendu.

De tous âges, ils étaient près de 200 à venir passer les auditions sur Papeete, Raiatea, Bora Bora, Moorea et Taravao. A l'image du chanteur Kanak Gulaan révélé au dernier The Voice , ils ont l'espoir de s'envoler pour Paris et chanter sous les projecteurs de la célèbre émission de télé crochet.50 ont décroché leur ticket pour la finale du Grand Casting. Dès le 3 décembre, TNTV diffusera leurs auditions (catégorie adulte) du lundi au vendredi à 16h40. Qui parmi elles se retrouvera sur la scène de The Voice ?La saison 8 de The Voice est prévue en janvier 2019. En attendant, la chaîne du fenua vous met déjà dans l'ambiance.