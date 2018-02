Le Grand Blind Test : 2 émissions à la suite

A 19h25, Laurence Boccolini reçoit l'équipe des animateurs composée de Jean-Luc Reichmann, Sophie Davant, Dave, Laurie Cholewa sera face à l'équipe des séries TV avec Camille Lou, Agustin Galiana, Tom Villa, Fabienne Carat pour tenter de remporter le titre de Roi du Blind Test. La règle est simple : les deux équipes jouent l'une contre l'autre et doivent donner le nom de l'interprète le plus rapidement possible. Munis de tablettes, les célébrités devront y inscrire le nom du chanteur avant la fin du temps règlementaire. Des tubes des années 80, aux années Disco en passant par Rihanna et Jean-Jacques Goldman, tous les styles de musiques sont représentés et toute la famille peut jouer avec des titres connus de tous ! Il faudra rivaliser d'oreille musicale mais aussi de rapidité, de mémoire et d'humour pour remporter le titre de ROI DU BLIND TEST !!



Puis à 21h45, l'équipe des chanteurs (Keen'V, Natasha St Pier, David Carreira et Alma) affrontera l'équipe des animateurs (Vincent Cerutti, Estelle Denis, Sébastien Folin et Laurie Cholewa).