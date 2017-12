Le DJ Lost Frequencies est arrivé à Tahiti

Lost Frequencies est arrivé à Tahiti dimanche soir après avoir participé à un festival au Mexique. Le DJ de 23 ans se produira vendredi dans les jardins de Paofai à partir de 18 heures. Une partie des bénéfices de l'événement sera reversée à l'association SOS village d'enfants.Lost Frequencies a récemment été classé 26e DJ mondial au dernier classement Dj Mag. DJ résident dans un grand club à Ibiza, il s'est déjà produit sur les plus grandes scènes du monde. Il s'est classé numéro 1 dans plus de 36 pays avec son titre Are you with me, multi disque de platine. Il prépare en ce moment un nouveau single.