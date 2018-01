Le Conservatoire fait son Gala

Crédit photo : Christian Durocher / CAPF



Pour la première fois, Te Fare Upa Rau donnait son spectacle de fin d’année à To’ata. "C'est mythique. C'est là où se déroule le Heiva i Tahiti, c'est là où les plus grands groupes du monde rêvent de se produire", précise Fabien Dinard le directeur de l'établissement. Suivant les pas de leurs aînés qui ont foulé la scène de To’ata, les 800 élèves de la section traditionnelle ont offert leur joie de vivre et leur amour profond pour la culture polynésienne. Ils ont produit cinq tableaux principaux dont la trame a été écrite par l'auteur Patrick Amaru. Parmi ces tableaux, il y avait un haka, le plus grand choeur de Himene du Fenua (250 enfants/adolescents) et des 'orero.