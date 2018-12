Le Collectif Solidarité pour tous attend vos dons

Rédaction web avec Sam Teinaore et Mata Ihorai

Riz, lentilles, haricots rouges, biscuits, céréales, lait, couches pour bébé et autres produits d’hygiène seront les bienvenus dans les chariots du Collectif Solidarité pour tous.Depuis vendredi, et jusqu’à lundi, ses membres organisent des collectes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène à l’entrée de certaines grandes enseignes de Tahiti.Une collecte qui devait se faire plus tôt en vue des fêtes, mais qui servira finalement à aider plus de 64 familles de Papeete dans le besoin avant la rentrée scolaire.