Le Chemin de croix ou marcher dans les pas de Jésus

P.Bastianaggi

« Chaque Vendredi Saint, les chrétiens se réunissent pour se souvenir de la mort du Christ et accompagner le Christ dans sa souffrance », explique le Père Tahiri, curé des paroisses de St Jean Baptiste de Mataiea et de Sainte Elisabeth de Papeari. « Nous allons revivre ce moment, depuis son arrestation, qui est la première station, jusqu’à sa mort. »Cette année, les stations, au nombre de quatorze, retraçant les différentes étapes de l’ascension du Golgotha, se tiennent chez des particuliers, membres de la paroisse. Ainsi le quartier de Vaimarama s’est transformé l’espace d’une matinée en un lieu biblique.Le couple Rachal fait partie de ces familles chez qui le cortège a effectué une station et il n’est pas prêt d’oublier ce moment. « C’est très émouvant et très important pour nous. Avec mon époux, on s’est préparé pour accueillir avec beaucoup de plaisir, notre Seigneur, notre Sauveur. C’est la plus grande chose dans le monde chrétien. La mort et la résurrection du Christ. »La procession s’est donc déroulée, rythmée par des chants et prières les riverains quittant au fur et à mesure leur maisons pour rallier la troupe des fidèles et communier ensemble.Quant à ceux qui doutait de l’implication de la jeunesse dans ces commémorations, il suffisait de jeter un œil sur le cortège pour voir que la jeunesse y était bien représentée. « Je ne crois pas que les jeunes désertent l’Eglise. C’est à nous de les intéresser à cette vie de foi », estime le père Tahiri .Ce que confirme Raihari, une jeune fille pour qui participer à cette procession était primordial. « C’est très important parce que Dieu nous aime, et il est toujours là pour nous. »