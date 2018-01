Le Canada à la « recherche désespérée » de pilotes d’avion

6000 pilotes seront nécessaires au Canada d’ici 2036 selon un rapport bientôt publié par le Conseil canadien de l’aviation et de l’aérospatiale. L’information a été relayée ce lundi par Radio Canada. D’après le président de l’Association du transport aérien du Canada, John McKenna, interrogé par la radio, le problème s’accentue chaque année. Un phénomène qui a gagné les grandes compagnies du pays.L’article explique que le manque de pilotes est aussi ressenti dans les écoles de pilotage. Autre facteur de cette pénurie : une « fuite des pilotes » venus se former au Canada.A terme, le manque de pilotes de ligne pourraient entraîner une augmentation du prix des billets d’avion et pénaliser les petites communautés de ce grand pays.