Le COPF reprend la main sur l’organisation des jeux

Rédaction web avec Thierry Teamo

Comme Edouard Fritch l'a confirmé, l'organisation des Jeux des Archipels, des Jeux Inter-Îles et des Jeux de Polynésie retombe dans le giron du COPF. « On est prêts, assure Louis Provost, nous avons déjà commencé les réunions avec les membres du COPF qui viennent des cinq archipels. Charge à nous de peaufiner leur rôle, leur mission et de mettre en place le schéma des prochains jeux de Polynésie française. » Une question cependant demeure. « Doit-on faire les jeux de Polynésie, tels qu’ils étaient faits il y a longtemps ou bien l’on continue à faire des jeux inter-îles. Pour l’instant le débat est ouvert. »Lundi, une réunion est programmée avec les délégués et les présidents de fédération afin de débattre sur cette question, et par la suite il y aura un programme de développement sportif au profit des îles. « Aujourd’hui, les fédérations ne sont pas toutes représentées dans les îles, il y a pas mal de défection, et on compte bien que les disciplines de base soient représentées afin que l’on puisse sélectionner des athlètes pour qu’ils intègrent les sélections lors des Jeux du Pacifique. Les Jeux de Polynésie ont été créés pour cela. », estime Louis Provost.