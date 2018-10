Le CESC favorable au développement des transports en commun en Polynésie

En 2016 déjà, le CESC avait alerté sur la nécessité de rendre "plus attractifs les transports publics terrestres collectifs afin qu’ils deviennent une véritable alternative à l’automobile". Un constat toujours d'actualité comme l'a rappelé aujourd'hui le CESC qui a examiné favorablement un projet de loi du Pays concernant la modernisation et au développement des transports routiers en Polynésie française :"La déficience et le mauvais fonctionnement des transports en commun réguliers et scolaires subsistent depuis de nombreuses années et que les voies de circulation sont marquées par un phénomène de congestion qui s’accroît".