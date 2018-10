Le CESC favorable à la création d’une cotisation patronale exceptionnelle

L’avis du CESC a été voté à l’unanimité à 33 voix pour et 0 contre concernant la création d’une cotisation patronale exceptionnelle. Les patrons étaient tous d’accord car en contrepartie leur taux de cotisation pour les prestations familiales va diminuer. Il y a plusieurs semaines, Christophe Plee avait dénoncé le manque de visibilité du projet sur le long terme. Une carence que le CESC a souhaité combler : "Le CESC a souhaité s'assurer que cette cotisation sera bien exceptionnelle et ne durera pas dans le temps, et que cela soit bien précisé dans le texte. (...) Pour le moment, on fait des pansements : on va combler les déficits mais on ne va pas chercher la vraie réforme qui va faire qu'on va pérenniser notre système de santé en Polynésie" a déclaré Christophe Plee, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).Cette cotisation a pour but de compenser le déficit de la caisse maladie de la CPS. Mais contrairement à ce que tout le monde pourrait croire, elle ne va pas alourdir les charges patronales. Elle sera compensée par une diminution de la part patronale pour les prestations familiales. Mais là encore, le CESC a voulu poser des limites et préconise qu’une durée maximale de 4 ans et qu’un taux maximal de 0,75% de la cotisation créée soient précisés dans les formes juridiques qui s’imposent sous réserve que le budget du FASS ne soit donc pas diminué.