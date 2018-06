Le 29 juin, jour sombre pour le Tavini

Rédaction web avec Mata Ihorai

"Le 29 juin 1880, il y a eu l'annexion de notre pays par la France." assène Tekakwitha Grand-Pittman, conseillère municipal de la commune de Faa'a. "Il faut se rappeler que notre pays n'a pas été donné à la France. Il y a eu des mouvements de résistance dans toute la Polynésie."Pour le Tavini,le 29 juin rappelle que la Polynésie a été conquise par les armes. "Il y a eu des morts. Donc le 29 juin, c'est vraiment un jour de deuil. nos ancêtres sont morts pour la souveraineté et la liberté de notre pays".Partant du constat que "Enormément de personnes ne connaissent pas l'histoire de la Polynésie et comment on a été conquis et annexé par la France." , le maire de Faa'a, Oscar Temaru, leader du Tavini a décidé de mettre en avant la jeunesse de sa commune en faisant interpréter à ces mêmes jeunes, des saynètes rappelant les moments douloureux de l'histoire polynésienne. Les commémorations commenceront ce vendredi dès 18 heures à la mairie de Faa'a.