Le 17e salon des Australes est ouvert

Un soixantaine d'artisans venus de Rapa, Raivavae, Tubuai, Rurutu et Rimatara, participent au 17e salon des Australes.Le thème retenu est Te Rima’i E Ora No Te Tuhaa Pae – L’artisanat, la survie des Australes . Cette année, l'accent est mis sur l’utilisation et la mise en valeur du ‘aeho ou roseau de montagne, appelé aussi kaka’e par les artisans de l’île de Rapa qui en ont fait leur spécialité.De la construction d’une habitation jusqu’à la confection de produits artisanaux traditionnels tels que accessoires de mode, parures ou corbeilles pour un mariage, le ‘aeho n’en finira pas de nous étonner. La créativité, le savoir-faire, la technicité des artisans seront mis à l’épreuve lors des journées de concours. Ils devront construire une maison d’antan "fare tau tahito", et réaliser des colliers, fleurs artificielles, barrette, pique à cheveux et ceinture, le tout en fibres de roseau de montagne.Durant deux semaines, les visiteurs auront le privilège de découvrir le ‘aeho dans sa forme primaire utilisé pour couvrir les toitures et comme parterre des habitations d’antan en raison de ses qualités isolantes qui protègent les habitants de la fraîcheur en période de frimas.Par le biais de ce salon, le le Comité Organisateur des Expositions Artisanales des îles Australes (COEAA), souhaite également miser sur l’authenticité de ses créations notamment l’origine de ses matières premières, exclusivement des îles Australes. C’est donc l’occasion d’admirer les chapeaux, paniers, peue, confectionnés à partir de pandanus, de roseau de montagne, d’écorces, mais aussi des sculptures en bois de rose, aito, ou colliers de départ en coquillages.Les passionnés de vannerie tout autant que ceux désirant s’exercer à cette activité peuvent s’inscrire, pour un montant de 3 500 Fcfp, dans des ateliers de tressage et repartir au bout d’une heure et demie avec leurs œuvres.