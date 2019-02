Le 16e Fifo, c'est parti !

13 films sont en compétition et bien d’autres documentaires sont à découvrir tout au long de ce 16e FIFO. Le festival est présidé cette année par l’historien, romancier et scénariste de documentaires, Carl Aderhold. C'est la première fois qu'il participe au FIFO. "On découvrir des problématiques qui sont les mêmes que celles que l'on peut avoir en France, mais dont les questions qui sont soulevées et les réponses qui sont apportées sont tellement différentes. Je pense que je vais apprendre énormément et que cela va modifier ma façon d'appréhender les choses" explique-t-il.Jusqu'au 10 février, à la Maison de la culture de Tahiti, le FIFO va s’articuler autour de projections, de débats et de rencontres avec les réalisateurs de Nouvelle-Zélande, d’Australie et les professionnels de l’audiovisuel polynésien. Une aventure océanienne en images que le président du jury a hâte de découvrir, mais également le grand public.