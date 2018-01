Lancement d'une opération pour accompagner les entreprises dans la réalisation de diagnostics énergétiques

D'après communiqué



Comment être performant tout en réduisant sa consommation d'énergie ? L'équation peut paraître impossible.Pour aider à le résoudre, la CCISM, l'Ademe et le service des Energies de la Polynésie française lancent un appel à projets de diagnostics énergétiques. L'idée : un expert réalise une étude selon un cahier des charges précis qui vise à donner au chef d'entreprise des solutions pou réduire les consommations d'énergie et donc les factures qui y sont liées.Les coûts et le retour sur investissement sont évalués par la personne en charge du diagnostic.En participant à cet appel à projets, les entreprises pourront bénéfisier d'un accompagnement technique et d'une aide au financement de l'étude jusqu'à 70 % de son montant hors taxe.Les candidatures sont à déposer au plus tard le 23 février à midi auprès de la cellule qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) de la CCISM.