Lana Tetuanui intègre la commission sur le nucléaire

Lana Tetuanui confirme. Ce mercredi matin, c’est via Facebook que la sénatrice a confirmé sa nomination à la commission sur le nucléaire.Elle indique avoir été nommée par le président du Sénat, Gérard Larcher. La sénatrice confirme ainsi une information dévoilée par Radio 1 mardi, qui annonçait l’entrée des députés Nicole Sanquer et Moetai Brotherson dans cette même commission.En février 2017, lors de la suppression de la notion de "risque négligeable" d'irradiation dans la loi Morin, la ministre Ericka Bareigts avait fait préciser par amendement, la création d'une commission.Elle devait être chargée, "un an après la promulgation de la loi, faire des recommandations pour veiller à ce que l'indemnisation soit réservée aux personnes à la maladie causée par les essais."