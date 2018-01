Lait contaminé : la grande distribution s'engage à un contrôle systématique en caisse

AFP

"La mesure la plus forte, celle qui nous semble la plus efficace, c'est le contrôle électronique systématique en caisse dans tous les points de la grande distribution française", a déclaré Bruno Le Maire.Il venait de recevoir à à Bercy l'ensemble de la grande distribution française, après que certaines enseignes ont vendu des boites de lait susceptibles d'être contaminées à la salmonelle, alors qu'elles faisaient l'objet d'une procédure de rappel.Bruno Le Maire souhaite ainsi garantir "qu'aucune boite qui a été identifiée comme faisant partie des lots qui aurait dû être retiré ne puisse plus être vendue à aucun consommateur français"."Notre objectif est simple, garantir une protection totale aux consommateurs en matière de sécurité sanitaire", a insisté le ministre, avec à ses côtés son collègue en charge de l'Agriculture Stéphane Travert, devant la presse, après une réunion d'à peine une demi-heure avec les responsables de la grande distribution.Parmi les autres "mesures" annoncées, les acteurs des grandes et moyennes surfaces se sont engagés à "sensibiliser chacun des directeurs de magasins", afin que ces derniers prennent "toutes les mesures de précaution, d'inspection, d'examen des stocks au regard des lots incriminés", a indiqué le ministre de l'Economie.Ils se sont également engagés à sensibiliser "l'ensemble des personnels de la grande distribution", pour permettre à ces derniers de "gérer de manière adéquate le retour des boites qui seraient rapportées par les consommateurs".Le ministre de l'Agriculture a pour sa part lancé un appel aux consommateurs, leur demandant de vérifier s'ils avaient chez eux des produits faisant partie des lots incriminés, et le cas échéant à les rapporter pour qu'ils soient "détruits".Il les a invités pour ce faire à consulter le site internet de la DGCCRF.Bruno Le Maire n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.