Ladies Night : The Full Monty par la Compagnie Chanpagne

Rédaction web avec Thierry Teamo



Ladys Night est l'adaptation au théâtre du film Full Monty. C'est l'histoire d'une amitié liant six garçons depuis leur enfance. Après avoir travaillé dans une mine dans le nord de la France, ils se retrouvent au chômage. Pour s’en sortir, ils décident de monter un spectacle de striptease masculin, pour épater la gent féminine.Deux représentations de cette pièce mise en scène par la Compagnie Chanpagne ont déjà eu lieu au fenua, et ont ravi les spectateurs.Plus connue pour ses pièces de théâtre pour enfants, comme Meherio, la petite sirène, la compagnie Champagne traite cette fois-ci avec Ladies Night, de sujets d’actualité qui touchent aussi le fenua. "Ça parle beaucoup de chômage, il y en a ici, de solitude, d'exclusion, d'amitié, de bonheur, d'être ensemble et de pouvoir lutter contre tous les déboires de la vie", explique Catherine Chanson.La pièce Ladies Night a reçu le Molière de la meilleure comédie en 2002.