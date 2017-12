La visite du haut-commissaire à Raivavae annulée

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Retour à Tahiti pour le haut-commissaire René Bidal, son équipe et les journalistes qui l'accompagnaient. Ce mardi, le représentant de l'Etat devait effectuer une visite à Raivavae, aux Australes.Au programme : la visite de plusieurs sites comme l’école Hataitararoa ou les travaux en cours sur le réseau d’eau de Vaiuru.Finalement, la visite n'aura pas lieu.En raison de la météo, l'avion d'Air Archipel n'a a pas pu se poser à Raivavae.En premier lieu, l'appareil s'est posé à Tubuai et a refait le plein en attendant que les conditions s'améliorent.Après avoir redécollé, le pilote a fait plusieurs tours de repérage mais cela n'a rien donné.Finalement, l'avion a fait demi-tour et rentre à Tahiti.