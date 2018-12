La troupe Te Ana Hotu visite le ranch d'un homme devenu milliardaire en gérant le ramassage des déchets

On se croirait dans un décor de film western digne de Hollywood, mais non, il s'agit tout simplement de Black Water Saloon, le domaine d'un milliardaire qui, pour organiser ses festivités annuelles, a fait une construire une ville de l'Ouest sur sa propriété. Une grande bâtisse aménagée avec des matériaux d'origine datant du 19e siècle, et qui abrite un bar d'époque, un théâtre, une salle pour fumer le cigare etc.



"Je n'ai pas de mots. Je suis vraiment impressionnée de voir tout cela. On voyait tout ça dans les films, et là, on le découvre pour de vrai" déclare Marie-Louise Duflos, membre de l'association Te Ana Hotu. Et l'extérieur du ranch est aussi tout en démesure avec des taureaux qui frottent le demi-million pièce.