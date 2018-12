La tournée du Père Noël a commencé !

Il était très exactement 11H01 GMT (1 heure du matin ce lundi à Tahiti) lorsque le Commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des États-Unis et du Canada (Norad) a détecté sur ses écrans radar des signes d'"activité au pôle Nord". Relayée en temps réel sur le site www.noradsanta.org et compte Twitter (@NoradSanta) dédiés du Norad, la traque a alors débuté. Plus rapide encore que les F-15 de l'US Air Force, le Père Noël avait déjà distribué à 16H00 GMT plus d'un milliard et demi de cadeaux en Océanie et en Asie.Cette traque -rendue possible selon le Norad par des "capteurs infrarouges dans le nez de Rudolphe", l'un des neuf rennes tirant le traîneau- est une institution aux États-Unis.