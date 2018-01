La tortue, tuée par des chiens, enterrée

La tortue est décédée des suites d'une attaque par des chiens errants. Le vétérinaire n'a rien pu faire pour la sauver. Son décès a été annoncé ce mercredi, aux alentours de midi sur les réseaux sociauxLa tortue mâle a été enterrée dans l'après-midi même au jardin botanique de Papeari, près de son enclos, explique la commune de Teva-i-Uta sur sa page Facebook." Les services techniques de la commune ont été mobilisés pour aider à creuser et transporter la lourde carapace de la tortue des Galapagos, en présence des soigneurs et agents du jardin, des agents de la direction de l'environnement et de ceux de la commune."La direction de l'environnement a procédé à la sécurisation du grillage du portail par lequel les chiens s'étaient introduits. Selon la commune, cette réparation n'est que provisoire. Des travaux plus importants devraient être réalisés pour assurer la sécurité de la tortue femelle, Te Ara Ui.

Rédaction web