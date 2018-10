La team Lailau remporte la Tefana Blue Water

Rédaction web (Interview : Naea Bennett/Oriano Tefau)

La 4e édition des Tefana Blue Water s'est déroulée ce samedi à Vaitupa. Après deux victoires consécutives, la team Tefana a finalement laissé sa place ce week-end.Sur les 8 équipes participantes, c'est la team menée par Lailau, chasseur aguerri de 67 ans, arrivé 3e l'an dernier, qui a remporté la compétition. Le principe de la Tefana Blue Water est de flécher des poissons pélagiques en pleine mer près des DCP ou sur des hauts fonds. Les équipes sont composées de 3 chasseurs qui partent en bateau avec un commissaire et un capitaine.La compétition n'a pas été facile pour la team Lailau : "Le poisson n'était pas au rendez-vous. Il fallait tout miser sur le capitaine. Heureusement, c'est son domaine. On a eu 3 mahi mahi et 2 mahi mahi raté", raconte Mau Lehi, chasseur.Lailau a plongé le premier. "J'étais juste là pour assurer la remontée du poisson", explique Mau. Pour chaque poisson attrapé, c'est 4 à 5 minutes de chasse, pour le "fatiguer". "Dès que le capitaine voit le poisson, on le suit, on fatigue le poisson. Dès que le capitaine voit que le poisson est fatigué, il nous dit de sauter."L'équipe remporte un trophée, du matériel et plusieurs lots.