La soirée de remise des prix en direct TV & WEB

Samedi 1er décembre à l’Intercontinental Resort – Tahiti, aura lieu la soirée de remise des prix des 2èmes Trophées du Tourisme. Une soirée de gala que vous pourrez suivre à 19h30, en exclusivité et en direct TV & WEB et Live Facebook, sur TNTV partenaire de l’événement. Une belle opération à laquelle la chaîne du Fenua est honorée de participer. L’animation de la soirée sera assurée par Olivier Huc.

Organisateur de l’événement, le ministère du Tourisme souhaite valoriser les professionnels du secteur, récompenser et promouvoir les projets innovants et bénéfiques à l’industrie touristique, et enfin soutenir le développement du tourisme en Polynésie française.



Cette année, 7 prix seront décernés :

- la Personnalité coup de coeur « La Mana Attitude »

- le Prix du Public

- l’influenceur, ambassadeur de Tahiti et ses îles

- la meilleure vidéo touristique

- le meilleur événement touristique de l’année

- le Prix du jury - le Prix Spécial « Pionniers du Tourisme »



Choisissez votre événement touristique favoris, et voter pour lui par SMS au 7500

Les nominés ici: https://bit.ly/2zrgJVD



Pour clôturer la soirée, vivez en exclusivité Facebook, le show des Grands Ballets de Tahiti.