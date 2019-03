La semaine de la presse et des médias est ouverte !

Rédaction web

C’est avec deux classes du collège de Taaone et deux classes du lycée Samuel Raapoto que le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi) a officiellement lancé ce lundi la 30édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.Ces collégiens et lycéens ont eu droit à divers ateliers au sein de la DGEE, comme la visite du studio pédagogique, la rencontre avec un journaliste ou encore un dessinateur de presse, Henry Guy Parquet, qui est d’ailleurs le parrain de cette édition.En tout, 77 établissements scolaires du fenua sont inscrits à l’événement qui tourne cette année autour du thème "L’information sans frontières ?", soit 8 083 élèves. La plupart viennent de l’archipel de la Société, mais huit établissements des Tuamotu-Gambier, cinq des Marquises et trois des Australes y participent aussi.Cette édition invite les élèves à s’interroger sur les limites de l’information, sur la permanence, la porosité ou l’érosion des frontières dans les espaces géographiques, économiques, sociaux, politiques, techniques et culturels.Pour cela, ils pourront participer, comme ceux de ce lundi, à des ateliers au sein de la DGEE ou recevoir directement les équipes dans leur classe, jusqu’au 29 mars. Diverses activités seront menées au sein des établissements dans le cadre de projets par les enseignants et les élèves pourront également participer à des concours. Sans compter les visites des classes dans les médias partenaires (radios, télés, journaux).Les jurys des différents concours (concours de Une, concours de reportage vidéo et concours de dessins de presse) se réuniront au mois d’avril pour désigner les gagnants. La remise des prix se fera le 30 avril.