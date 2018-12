La saison des litchis bat son plein à Tubuai

Rédaction web avec Ingrid et André Vohi



Employé du service du développement durable et agriculteur pendant plus de 30 ans, Hatai Tau connaît bien le fruit du litchi. Il a vu cet arbre proliférer sur son île de Tubuai, aux Australes.Et il l'affirme : “il y a 6 000 pieds de litchis sur mon île”. “En moyenne, un agriculteur possède entre 100 et 600 pieds dans ses champs. Il suffit de faire le tour de l'île pour se rendre compte que cet arbre est partout”, souffle-t-il.Grâce au climat frais et humide de l’île, le litchi pousse très bien. D’ailleurs, “en à peine 5 ans, l'arbre donne ses premiers fruits”, soutient-il. “Il n'y en a pas énormément au départ, mais les années suivantes, les fruits recouvrent totalement le pied. Cette année, il faudra attendre mi-décembre pour que les litchis soient bien mûrs.”Chaque année, plus de 70% des litchis cueillis à Tubuai sont expédiés à Tahiti. Les Polynésiens en raffolent. Mais ce fruit ne pousse pas partout et ne se récolte qu'une fois par an.