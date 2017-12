La route de Papehue rénovée

L’impatience de Jacquie Graffe ne se limite pas aux seuls chantiers municipaux… Dans la perspective des territoriales, il a rencontré trois maires de la section 2… Ensemble, ils adressent une missive à leur président du parti au sujet de la parité :



"Dans le cadre des élections territoriales de 2018, j'apprends que vous souhaitez que les sections 1, 3, 6 et 8 soient menées par un homme, et celles numérotées 2, 4, 5 et 7, par une femme. Etant maire d'une commune de la section 2, je vous propose que cette dernière soit conduite par un homme, et non par une femme. De la même façon, afin de respecter la parité, je vous suggère également que les sections 1, 2, 3 et 4 soient menées par un homme, et les 4 autres, par une femme".



Le maire de Paea de conclure : "Nous réclamons un peu plus d'égards à notre égard. Nous trouvons que le temps passe, et nous voulons que le président nous dise quelles seront nos positions, quelle sera la profession de foi que nous allons présenter. Ce qui nous intéresse, c'est la section numéro 2, parce-que c'est celle où il y a le plus de tavana, et c'est là où il y aura le plus de problèmes pour la constitution de la liste. Moi j'ai constaté qu'au lieu d'avoir un homme à la tête de la liste, c'est une femme qui a été proposée. Nous, nous souhaitons que ce soit un homme qui prenne la tête de cette liste pour la section deux. Il y a 4 tavana (les maires de Papara, Hitia'a o te ra, Taiarapu-Est et Paea) qui le réclament à cette date. Peut-être 5 demain".



Laure Philiber