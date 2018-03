La réserve de biosphère de Fakarava menacée par des monticules de déchets

Les déchets aquatiques sont 100% d’origine humaine. Ils sont constitués à 80% de matière plastique. Les plastiques, cannettes et conserves collectés seront rapatriés vers Tahiti dans une dizaine de grands sacs. L’opération est financée par la Diren. Le verre collecté est laissé à la commune qui se charge aussi de récupérer les déchets les plus toxiques comme les huiles, batteries et piles.



"L'idée est de démontrer que l'on sait et que l'on veut trier, il y a une demande très forte de respecter le milieu et rapatrier les déchets." explique Charles Egretaud, directeur du cabinet d'études environnementales Pae Tai Pae Uta.



Si la volonté de bien faire est là, les moyens pour y parvenir sont dérisoires. Car les volumes récupérés représentent une infime partie de la production de déchets générés par les activités économiques et le quotidien des habitants. Sans infrastructure technique, les communes pourtant compétentes en matière de collecte et de traitement continuent d’enfouir les déchets ménagers. Un paradoxe dans une réserve de biosphère .



"Quand on voit cela, explique Frédéric, pointant du doigt des déchets enfouis, on est mal. On ne sait pas quoi faire."