La prévention routière, un travail de longue haleine

Rédaction web avec Bertrand Parent

Depuis le début de l’année ce sont ainsi un peu plus de mille jeunes qui ont été sensibilisés aux dangers de la route. Une opération à destination des 17-25 ans menée par les gendarmes, en collaboration avec la direction des transports terrestres.Dans un contexte difficile cette année, avec déjà 20 morts sur les routes, le capitaine Vigneux en charge de la sécurité routière, rappelle l’importance de marteler les messages de prévention auprès des jeunes. "Il est vrai que cette année a mal débuté avec 20 morts sur les routes. On remarque une petite accalmie pour l'instant, en espérant qu'elle va durer un bon moment. Les jeunes sont attentifs à nos campagnes de prévention mais celles-ci doivent être menées sur le long terme pour changer la mentalité de la jeunesse."Pour le capitaine Vigneux, il faut rappeler sans cesse les messages de prévention, "Comme cela, ca devient tout à fait naturel et ils prennent conscience des risques de la route."Quant aux comportements qui ont la vie dure: les vélos qui circulent du mauvais coté de la route. "Un vélo est assimilé à un véhicule et il doit circuler sur la partie droite de la chaussée. Ce sont des messages que l'on fait passer, mais malheureusement force est de constater que nombreux sont les cyclistes qui circulent sur la partie gauche de la chaussée, et la nuit, sans éclairage." Pour l'homme de la sécurité routière, "C'est un comportement à risque sur lequel il faut travailler et cela pendant encore quelques temps."La qu atorzième édition de cette opération reprendra en janvier 2019.