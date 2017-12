La première classe d'option paddle voit le jour à Tahiti

Rédaction web

Le lycée collège Pomare vient de recevoir des planches de paddle. La discipline sera proposée en option. Une première en Polynésie. "Nous avons réussi à créer les classes d'athlétisme en 2015, les classes de paddle kayak cette année et nous venons de recevoir notre matériel de paddle. Je pense qu'on est la première école à ouvrir une classe à option en EPS et notamment en option sport activité paddle", se réjouit Gordon Barff, professeur d'EPS.86 élèves se sont inscrits, mais seulement une trentaine pourront être retenus. "On a fait une sélection, on a fait des sélectives physiques, intellectuelles, parce qu'il faut avoir de très bonnes notes en classe d'abord, avoir de très bons résultats du trimestre, et bien sûr des compétences et qualités physiques inhérentes à la pratique du paddle."Georges Cronsteadt et Hiromana Florès interviendront dans ces nouvelles classes. Hinatea Bernardino et Maimiti Maraetefau seront les marraines de cette activité. Maimiti ne fait du paddle que depuis 1 an, mais elle a déjà remporté de nombreuses compétitions au fenua, et concouru aux Etats-Unis. Le paddle en option au lycée, pour elle, c'est une excellente nouvelle : "C'est vraiment top. Ça change un peu des autres sports comme le basket, le volley... En plus on est entourés d'eau, on peut pratiquer ce sport souvent."