La plage de Matira classée 25e meilleure plage au monde

La belle plage de sable blanc de Matira, où se termine chaque année la course de la Hawaiki Nui Va’a, est classée 25meilleure plage au monde pour l’année 2018, par le site Internet www.flightnetwork.com . Ce site, qui présente un catalogue des meilleures plages de la planète afin de donner des idées aux voyageurs en quête de nouvelles destinations, dresse chaque année un classement à partir des avis de plus de 1 200 journalistes, rédacteurs, blogueurs et agences spécialisés dans le voyage.En première place de ce classement, on retrouve la plage de Shipwreck, sur l’île grecque de Zante (ou Zakynthos) ; suivie en deuxième position par Whitehaven Beach, dans le Queensland, en Australie. Et c’est la Hidden Beach, aux Philippines, qui ferme le trio de tête.Deux autres plages de Polynésie, ou plutôt des atolls, font également partie du classement. Il s’agit de Tikehau, à la 81place, et Fakarava, à la 85place, le classement s’arrêtant à 100.