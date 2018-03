La pirogue traditionnelle polynésienne Uto Ni Yalo vient en aide aux sinistrés de Fidji

Rédaction Web

À Levuka, des maisons, des écoles, des routes ont été détruites. "Levuka a été l'une des communautés les plus touchées par le cyclone Winston ", a déclaré Dwaii Qalovaki, de la pirogue Uto Ni Yalo à ABC . "Notre tâche était de transporter deux tonnes de matériel de secours à la communauté".Aux Fidji, l'équipage de Uto Ni Yalo a permis aux victimes du cyclone de monter à bord pour leur faire partager leurs expériences. Uto Ni Yalo, qui travaille à faire progresser le transport maritime durable par le biais de bateaux traditionnels, tient à jouer un rôle dans les futurs efforts de secours en cas de catastrophe. "Nous sommes en discussion avec les Nations Unies, la Croix-Rouge et d'autres organismes donateurs internationaux qui sont ici à Fidji pour la coordination des efforts de secours", a expliqué Qalovaki. "Nous avons saisi toutes les occasions de leur faire savoir que Uto Ni Yalo est disponible."Uto Ni Yalo est la pirogue "jumelle" de Faafaite . Les deux embarcations ont été construites en même temps. Uto Ni Yalo faisait partie d'une flotte de pirogues traditionnelles qui se sont engagées dans un voyage entre les îles Cook et Sydney pour mettre en évidence la menace du changement climatique en 2014.