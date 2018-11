La pirogue double Fa'afaite, de retour des Tuamotu

Rédaction web avec Thomas Chabrol et Esther Parau Cordette

"Je n'ai pas les mots, c'est vraiment une chose à vivre. On était sur les pas de nos ancêtres. Nous n'avions pas de GPS, rien... juste nos navigateurs. La cohésion était là tout le temps. C'était vraiment unique. (...) On voulait pas rentrer ! J'ai beaucoup appris sur la pirogue mais aussi sur moi" nous dit Tepoe Tahiata, 21 ans, et qui faisait sa première longue traversée.Sur le quai, les félicitations et les remerciements ponctuent la fin de ce voyage. L’équipage soudé peut désormais reprendre des forces et se remémorer tant les bons moments que les aléas rencontrés pendant ces 15 jours en mer. "Les objectifs étaient d'apprendre et de montrer de quoi on était capable. Tout s'est passé du mieux possible malgré quelques blessures et moments de doute. Le moral était bon. De belles émotions et de beaux échanges" a déclaré Josiane Teamotuaitau, présidente de l'association Fa'afaite i te Ao Maohi.D’ici la fin de l’année, la préparation se poursuivra, à la journée cette fois. Fa'afaite hissera ensuite les voiles à la fin du mois d’août 2019 pour rejoindre Aotearoa, le pays du long nuage blanc.