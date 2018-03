La perle noire inspire les créateurs de Hong Kong

Rédaction web avec communiqué

La TPAHK, fait venir en Polynésie les deux vainqueurs du grand concours international de bijouterie de Hong Kong en 2017. Pendant ce séjour d’une semaine, intitulé « Tahiti Study Tour », les deux talentueux designers de bijoux visiteront le musée de la perle, une ferme perlière et également l’île de Bora Bora.Objectif : leur faire découvrir la perle de Tahiti et surtout faire en sorte qu’elle les inspire, de façon à ce qu’ils puissent ensuite la rendre populaire à Hong Kong. Un marché plus généralement tourné vers la perle blanche de culture en eau douce.