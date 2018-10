La perle et la vanille rehaussent les exportations locales

Rédaction Web, d’après un communiqué

En août 2018, les importations à destination des entreprises progresse de 18 % en valeur et 52 % en volume. La hausse en valeur est due principalement aux importations de biens intermédiaires qui y contribuent pour les deux tiers. La hausse en volume est essentiellement due aux importations de ciment portland dont les quantités sont multipliées par 2,5 entre août 2017 et août 2018. En cumul depuis le début de l’année, les importations à destination des entreprises sont stables en valeur et croissent de 8 % en volume.Entre août 2018 et août 2017, les importations à destination des ménages progressent de 15 % en valeur et 20 % en volume, tous les produits participent à la hausse. La valeur des importations de produits des industries agro-alimentaires y participe pour moitié principalement avec les importations de "viandes d’animaux de l'espèce bovine", "d’alimentation pour chiens et chats" et de "préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques". Les importations de voitures de tourisme contribuent essentiellement à la hausse de la valeur des importations de produits automobiles sur la période.En cumul depuis janvier, les importations à destination des ménages augmentent de 7 % en valeur et 6 % en volume. En août 2018, les importations de produits pétroliers progressent de 36 % en valeur et diminuent de 6 % en volume.