CULTURE

La perle de culture de Tahiti, "le premier bijou des Polynésiens"

Lundi 10 Décembre 2018 à 14:14 | Lu 52 fois

PERLES - Jusqu'au 21 décembre 2018, la Tahitian Pearl Association of French Polynesia organise une campagne de sensibilisation et de promotion locale sur la perle de Tahiti afin de faire (re)découvrir ce produit des lagons polynésiens, mais également la filière, ses métiers et ses enjeux.

