"La p'tite cabine" : un dressing collaboratif au fenua

"C'est parti d'un constat personnel : quand j'ai perdu mon emploi, j'avais toujours envie de m'acheter des vêtements. Je commençais à me servir dans les dressings des copines, mais on n'avait pas toujours les mêmes goûts ni la même taille. Alors je me suis dit : pourquoi je n'irai pas me servir chez d'autres gens ? Je pourrais trouver des vêtements dont j'aurai besoin et eux pourraient trouver des vêtements chez moi" explique Taharaura, qui a lancé le concept en novembre 2017. "On n'a jamais assez de place et on ne sait jamais quoi se mettre. On a énormément de vêtements qui dorment. 80% de notre temps, on ne porte que 20% de notre dressing" ajoute l'entrepreneure.