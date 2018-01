La nouvelle Miss Prestige national veut "mettre en avant le handicap"

Rédaction web

Il y a Miss France, élue en décembre dernier, et Miss Prestige national. Maeva Coucke a été élue le 16 décembre dernier. Charlotte Depaepe a décroché la couronne de l'élection concurrente dimanche. Et la jeune femme est aussi une fille du nord. La belle est Miss Prestige Flandre.Charlotte Depaepe est déjà très prisée des médias. Sourde depuis sa naissance, elle est étudiante en master de management, et aimerait devenir directrice d’un établissement médico-social. Charlotte Depaepe a déclaré à France Bleu, vouloir "mettre son expérience à profit pour montrer aux Français que malgré des difficultés, des différences, on peut réussir". L'écharpe de Miss Prestige national est pour la jeune femme de 23 ans, un moyen de défendre "la différence, le handicap, la lutte contre le harcèlement scolaire", a-t-elle assuré à La Voix du Nord Le concours Miss Prestige national a été créé par Geneviève de Fontenay en 2010.