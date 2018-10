La montée en flèche du tir à l'arc en salle en Polynésie

Après plus de dix ans d’absence, le tir à l'arc en salle a repris du service ce week-end à Tahiti, dans la salle omnisports de Arue. "Le tir à l'arc commence à reprendre de ses ailes après un petit passage à vide. Il y a pas mal de jeunes cette année. (...) Le tir à l'arc fera d'ailleurs partie des Jeux du Pacifique. Pour le moment, on a prévu de faire partir 7 archers : 6 hommes et 1 femmes" explique Didier Gras, président de la Fédération tahitienne de tir à l’arc.Dimanche matin, les tireurs s’affrontaient sur 2 séries à 18 mètres de la cible. Ils disposaient de 30 flèches par série. Et pour envoyer le projectile dans le mille, à chacun sa technique : "Il faut avoir une bonne position, décompresser, et faire les bons réglages. J'aime beaucoup ce sport, il m'aide à me concentrer, et on est 4 à en faire dans la famille !" confie Teariki Godefroy, vainqueur de la catégorie minime.