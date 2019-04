La ministre des Sports du gouvernement central favorable à la légalisation du MMA

Rédaction web

Alors que, comme le révélait TNTV, la Polynésie envisageait de légaliser au fenua la pratique et les compétitions de MMA , voici que la France, par la voix de sa ministre des Sports Roxana Maracineanu, a annoncé être favorable à la légalisation du MMA, ce mardi au micro de RMC Sport. "Nous souhaitons réglementer cette discipline pour pouvoir avoir un œil dessus car c'est un sport de combat, a expliqué la ministre. La compétition au niveau national pourra être légalisée si une ou des fédérations se proposent pour accueillir la discipline et si le mariage arrive à bien se faire entre les fédérations.""Je suis allée voir comment on enseigne le MMA, a poursuivi l’ancienne nageuse, et c’est un sport qui regroupe toutes les techniques du combat. Certes, au niveau professionnel il renvoie une image qui pourrait apparaître comme dégradante, parce qu’il y a une cage en fer et des coups donnés au sol. Mais il y a sûrement un aménagement à faire pour que ce ne soit plus une cage qui retienne les combattants sur le ring comme des animaux."C’est en tout cas une avancée qui va intéresser la Polynésie, pourvoyeuse de champions dans ce sport, et dont les écoles déjà en place au fenua rencontrent un grand succès.