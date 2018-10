La majorité des Tahitiens confiants dans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie

Une étude réalisée fin septembre 2018 par l’institut Quidnovi auprès de la communauté polynésienne résidant en Nouvelle-Calédonie a démontré qu'elle abordait le référendum du 4 novembre avec une certaine sérénité. "On ne pouvait pas rester en marge de ce référendum. D'autant plus que vivent en Nouvelle-Calédonie des Polynésiens. Au sein de la commission, nous nous sommes dits qu'il était pertinent que l'on se préoccupe de ce qu'ils ressentent, et qu'on puisse se projeter sur le devenir de cette communauté : si elle souhaite revenir au fenua ou rester là-bas" a déclaré Philip Schyle, président de la commission des institutions. "On ne peut pas rester insensible au sort de nos communautés tahitiennes qui sont installées en Nouvelle-Calédonie. C'est bien de pouvoir disposer d'éléments concrets pour pouvoir mesurer plus tard par exemple les flux migratoires" a ajouté Michel Builliard, maire de Papeete.Actuellement, la communauté polynésienne représente 2% de la population calédonienne. En 2014, le dernier recensement faisait état de 5 600 personnes, "un chiffre qui doit cependant être considéré avec précaution de par le métissage d'une partie de cette communauté au fil des générations" précise l'étude.