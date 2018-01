La lutte contre le dopage se renforce

Rédaction web avec communiqué

La lutte anti-dopage se poursuit au fenua. Trois nouvelles mesures viennent d’être actées par le conseil des ministres concernant la santé du sportif.La première mesure concerne le certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. Pour certaines disciplines sportives, un examen médical approfondi et spécifique est obligatoire.Les sports de combat pour lesquels la mise hors de combat est autorisé, les sports utilisant des armes à feu, les sports mécaniques, les sports aériens (à l’exception de l’aéromodélisme), les sports sous-marins.La deuxième mesure vise à renforcer le suivi médical des athlètes qui ont, ou déjà eu, recours à des pratiques dopantes. Cela concerne en particulier les sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction pour dopage. Ces derniers bénéficient d’un accompagnement donnant lieu à l’établissement d’une attestation, délivrée par le médecin. Les consultations seront assurées par le médecin du sport de la Direction de la jeunesse et des sports ou un médecin qualifié, ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.Il pourra être assisté, si besoin, par des personnels médicaux et paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.Enfin, une liste des substances et méthodes interdites sera publiée. Elle permettra d’identifier les agissements interdits et devra être mise à jour chaque année.