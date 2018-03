La Liste du Tavini pour les Territoriales 2018:

Premier constat concernant la liste du Tavini, celle-ci respecte parfaitement la parité hommes / femmes. "Les lois sont faites pour être respectées, et je sais que nos adversaires politiques ne l'ont pas respectée, et cela n'est pas un bon exemple", estime Oscar Temaru pour qui , "C'est aux politiques de montrer l'exemple. Si l'on ne respecte pas les lois, cela augure beaucoup de dérapages et cela dans la gestion de notre pays. " Concernant le pea pea provoqué par la nomination en tête de liste dans la section des îles-Sous-le-Vent de la jeune militante Leila Tama , nomination qui avait quelque peu provoqué la grogne des militants, le leader indépendantiste assure que tout est rentré dans l'ordre. "Il y a eu un consensus, c'est Teumere Atger qui sera leader des Raromatai."Pour la principale intéressée, l'essentiel est de rester soudé. "Si nous voulons que nos objectifs aboutissent, il faut laisser de coté ces malentendus, et si nous restons unis, je pense que nous allons faire beaucoup de chose ensemble.". Même si quelques voix discordantes commencent à se faire entendre, certains militants déclarant qu'ils allaient quitter le navire. "Nous n'allons pas s'attarder sur ces propos (...) l'essentiel est que avons des objectifs et en me mettant tête de liste de Tahaa, je peux convaincre beaucoup de monde, même si je suis nouvelle dans le parti." assure Teumere AtgerLa liste du Tavini a ceci de particulier c'est qu'il y a pas mal de nouvelles têtes ce qui tranche par rapport aux autres partis, "Il faut préparer les nouveaux venus car nous ne sommes pas éternels, et ils sont déjà prêts pour les autres consultations." assure Oscar Temaru.