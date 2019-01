La labo d'ice a produit 6 à 9 grammes d'ice pendant six mois

Mike Leyral

Selon le prix de revente et le rythme de production, le trafic issu du labo a pu générer entre 15 et 40 millions Fcfp de revenus en six mois. Le coût de production, lui, était faible, mais dangereux : les produits, achetés en pharmacie, sont délicats à manipuler et très inflammables, ce qui exige des connaissance en chimie.La garde à vue du couple de trentenaire au centre de l'affaire devrait s'achever mercredi, avant leur présentation devant un juge d'instruction. Sept personnes sont actuellement entendues par la gendarmerie.