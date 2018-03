La justice ordonne à Albert Moux d’imprimer la Dépêche

Bertrand Parent

Le 23 octobre 2017, Dominique Auroy et Albert Moux étaient tombés d’accord pour une convention d’impression de la Dépêche sur les rotatives de Pacific Press à Papara, qui impriment Tahiti-Infos, Hine et Tahiti Pacifique. Mais cet accord avait alors déclenché une grève à la Dépêche et Dominique Auroy avait cédé sous la pression des salariés.Depuis, la donne a changé. Ce lundi la liquidation de la société Rotative de la Dépêche a été prononcée, un mois après un nouveau mouvement de grève des imprimeurs du quotidien qui empêche sa parution en kiosque.Souhaitant alors « réactiver » l’accord passé avec son concurrent, Dominique Auroy s’est vu adresser un refus. Selon l’avocat d’Albert Moux, cette convention signée il y a près de six mois est devenue caduque. Mais ce jeudi matin, le tribunal du travail, saisi par en référé a jugé que la convention n’était « pas sérieusement contestable » et ordonne son exécution au plus tard le 5 avril, sous peine d’une astreinte de 500 000 F par jour de retard. L’avocat de Pacific Press a laissé entendre que son client ne s’opposerait pas à cette décision.La Dépêche de Tahiti pourrait donc reparaître à compter de vendredi prochain.