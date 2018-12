La "guerre" a commencé pour sauver les océans du plastique

Alors pour Mirjam Kopp, de Greenpeace, le recyclage, qui fait porter la "responsabilité sur les consommateurs", n'est pas suffisant : "il faut s'attaquer au problème à la source". "Nous devons changer cette culture du tout-jetable" et "commencer à réduire la production de plastique à usage unique", insiste-t-elle.Même plaidoyer du côté de l'ONU-Environnement, qui a "déclaré la guerre au plastique dans l'océan", thème de sa journée mondiale de l'environnement en 2018. "Nous devons arrêter de traiter le plastique comme quelque chose qu'on peut simplement jeter après usage et le voir comme un matériau qui a une vraie valeur", plaide Petter Malvik, responsable de la campagne onusienne "Clean Seas" Quelque 60 pays ont rejoint cette campagne lancée début 2017 pour lutter contre les plastiques non réutilisables. Une "preuve" de l'importance donnée au sujet, se réjouit-il. "Si les interdictions seules ne résoudront pas le problème, c'est assurément plus qu'une goutte dans l'océan", estime-t-il. Il faut ainsi se pencher aussi sur le problèmes des filets "fantômes", "perdus, intentionnellement ou non", qui continuent à "pêcher" pendant des mois, insiste George Leonard.