La grogne des praticiens de santé de Tahiti : "on se moque de nous"

"C'est la médecine dans son ensemble qui est touchée. Nous travaillons en équipe. Le médecin est prescripteur et nous envoie les patients que l'on va prendre en charge, et ensuite, on va travailler avec les équipes de rééducateurs comme les podologues par exemple (...) Quand on s'attaque à un professionnel, on s'attaque à toute la santé" ajoute de son côté Nicolas Toussaint, président du syndicat des kinésithérapeutes de Polynésie.



Et pourtant le processus est enclenché puisque le Conseil d’administration de la CPS a déjà voté son budget le 9 novembre dernier et dans lequel figure ces dispositions. Au conseil des ministres ensuite à les faire appliquer. Les praticiens regrettent de ne pas être consulté malgré leurs nombreuses sollicitations auprès des autorités de santé du pays. "Nous essayons de joindre depuis des semaines le ministre de la santé qui refuse de nous rencontrer. (...) J'aimerais qu'on nous explique ce que l'on a fait pour être pénalisé de la sorte. Les kiné n'ont pas été augmenté depuis près de 20 ans. (...) On lance un SOS à la population : méfiez-vous, on ne nous donne plus les moyens de vous soigner. Ce qui coûte cher, ce n'est pas la santé, mais la maladie. (...) Je me mets à la place des jeunes Polynésiens qui font des études de médecine. Si demain, ils ont leur diplôme, je pense qu'ils feront le choix de ne pas revenir car le Pays n'est plus attractif pour eux : on se moque de nous" explique le kinésithérapeute.