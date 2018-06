La grippe A continue de sévir en Polynésie

La semaine dernière, un cas de dengue 2 a été déclaré à Raiatea. La Polynésie et en alerte.



La Polynésie française est à risque particulier d'introduction de la dengue de type 2 du fait que ce virus circule dans plusieurs îles du Pacifique.



La Direction de la Santé invite les personnes à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C

d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires. La consultation permettra de confirmer le diagnostic et de

déclencher l’ensemble des mesures de lutte contre les moustiques porteurs du virus sur le terrain.



En ce qui concerne la dengue 1, le nombre de cas s'élevait à 21.