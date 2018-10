La grève n'est pas terminée chez Poly Diesel

Rédaction web

Le mouvement de grève entamé le 15 octobre chez Poly Diesel se poursuit. Les négociations sont restées stériles : "Malheureusement, tous les points ont été refusés par la direction. Là où on est désolés c'est que même les conditions de travail qui pourraient nous permettre d'améliorer notre rentabilité, même tout ça... On nous propose juste de repeindre le réfectoire ou de nous acheter une machine d'eau fraîche. Mais c'est pas ça qu'on demande. On demande des choses bien plus concrètes", explique Christophe Legé, délégué du personnel.Les grévistes aimeraient "des véhicules adaptés pour aller sur le chantier, que s on est dans un endroit confiné, on respecte les plans de prévention... toutes ces choses-là permettent d'avoir des conditions de travail bien meilleures".Contactée, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Les grévistes espèrent rencontrer prochainement des administrateurs venus de métropole.